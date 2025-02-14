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Eskişehir'de 'polis' yalanıyla 1 milyon liralık soygun

Eskişehir'de 'polis' yalanıyla 1 milyon liralık soygun
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Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, bir vatandaşın 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasını dolandırarak çaldı. Polisin düzenlediği operasyonla iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir'de 'polis' yalanıyla vatandaşın 1 milyon liralık ziynet eşyasını çalan 2 zanlı polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir'de bir vatandaşın telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda T.S.A. ve A.S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı. Mağdura ait ziynet eşyalarının tamamının ele geçirilerek sahibine teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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