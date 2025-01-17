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Eskişehir'de Polis Çalışmaları: Silah ve Kesici Aletler Ele Geçirildi

Eskişehir'de Polis Çalışmaları: Silah ve Kesici Aletler Ele Geçirildi
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen güvenlik çalışmalarında, ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu silah ve kesici aletler ele geçirildi, 8 şüpheliye işlem uygulandı.

Polisin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğü güvenlik çalışmaları sürüyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamaya göre, 9-15 Ocak tarihlerinde Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek, 5 adet bıçak ve 1 adet pala ele geçirildi. Bu doğrultuda gerçekleşen 8 olayda 8 şüpheliye işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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