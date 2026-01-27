Haberler

Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı tırın deposu patladı

Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı tırın deposu patladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tıra çarparak tırın yakıt deposunu deldi. Olayda yaralanan olmadı, itfaiye ekipleri mazot akışını durdurdu.

Eskişehir'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın delinen deposu, çamurla kaplanarak mazot akışı kesildi.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Ü. idaresindeki 34 KM 3395 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda savrularak, yol kenarında park halindeki elektronik malzeme yüklü 34 EEP 115 dorse ve 34 HZ 2828 çekici plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası, otomobilin sağ ön tekerleği yerinden koparken, tırın yakıt deposu ise aldığı darbeyle delindi. Delinen depodan mazot karayoluna aktı.

İtfaiye akan mazotu çamurla durdurdu

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mazotun akması sonucunda kayganlaşan yolda polis ekiplerince önlem alınırken itfaiye ekiplerince ise delinen mazot deposu çamurla sıvanarak yakıt akışı kesildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın oldukça süratli bir şekilde tıra yandan çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili polis ekibi inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü

Külliye'de talihsiz anlar! Konuk lider bir anda yere kapaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Ufuk Özkan yıllar önce ziyaret etmişti, şimdi aynı kaderi paylaşıyor

Ufuk Özkan da yıllar sonra aynı kaderi yaşadı! Meğer 15 yıl önce...
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu