Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı tırın deposu patladı

Eskişehir'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın delinen deposu, çamurla kaplanarak mazot akışı kesildi.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Ü. idaresindeki 34 KM 3395 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda savrularak, yol kenarında park halindeki elektronik malzeme yüklü 34 EEP 115 dorse ve 34 HZ 2828 çekici plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası, otomobilin sağ ön tekerleği yerinden koparken, tırın yakıt deposu ise aldığı darbeyle delindi. Delinen depodan mazot karayoluna aktı.

İtfaiye akan mazotu çamurla durdurdu

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mazotun akması sonucunda kayganlaşan yolda polis ekiplerince önlem alınırken itfaiye ekiplerince ise delinen mazot deposu çamurla sıvanarak yakıt akışı kesildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın oldukça süratli bir şekilde tıra yandan çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili polis ekibi inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR