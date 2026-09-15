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Eskişehir’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Eskişehir’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
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Eskişehir’de otomobil çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de otomobil çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 GBJ 62 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü, gerekli işlemlerin yapılması için polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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