Eskişehir'de Otobüs Muavini Taciz İddiasıyla Tutuklandı

Eskişehir'de dün gece şehirlerarası sefer düzenleyen otobüste 16 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen muavin Y.K. (40) çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bursa istikametinden Eskişehir'e gelen şehirlerarası bir otobüs firmasında seyahat eden 16 yaşındaki yabancı uyruklu K.F.isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen 40 yaşındaki Y.K. isimli muavin şikayet üzerine Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Termali 'nde gözaltına alındı. Y.K.'nın daha önceden farklı suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. İşlemleri akabinde adliyeye sevk edilen Y.K. isimli muavin, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR