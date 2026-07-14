Haberler

Eskişehir'de otluk alanda çıkan büyük yangın paniğe sebep oldu

Eskişehir'de otluk alanda çıkan büyük yangın paniğe sebep oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Odunpazarı'nda otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ve trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'de otluk alanda çıkan ve büyük bir alana sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde Terzi Evleri'nin bulunduğu noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik tedbiri alan trafik ekipleri, çevredeki insanları ve araçları bölgeden uzaklaştırıp, itfaiyenin yangın alanına ulaşmasına yardımcı oldu. Büyük bir alana sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

Büyük müjdeyi taraftarlarına verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak
Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı

Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Sertaç Şanlı, Fenerbahçe'ye geri döndü

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'ye geri döndü
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!

Parkta kan donduran olay! Sanığın pişkin savunması pes dedirtti
Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı

Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi
Fenerbahçe taraftarını Greenwood transferinde tedirgin eden görüntü

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi