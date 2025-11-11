Haberler

Eskişehir'de Okul Servislerine ve Çevresine Denetim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de yapılan denetimlerde 152 servis aracı kontrol edilerek 7'sinin kusurlu olduğu belirlendi. Ayrıca okul çevresindeki 195 mekan incelenip 491 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 152 servis aracı ve şoföründen 7'sinin kusurlu olduğu belirlenirken, okul çevrelerinde bulunan 195 farklı mekan kontrol edilip 491 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 3-10 Kasım 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce denetlenen 152 servis aracı ve şoföründen 7'sinin kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde 54 kahvehane, 63 market/tekel, 2 oyun salonu ve 76 park/bahçe olmak üzere 195 farklı mekan kontrol edildi. Ayrıca, okul çevrelerinde bulunan 491 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Florida'dan Jamaika'ya yardım uçağı düştü: 2 ölü

Yardım taşıyan küçük uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.