Eskişehir'de Okul Servislerine ve Çevresine Denetim

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 152 servis aracı ve şoföründen 7'sinin kusurlu olduğu belirlenirken, okul çevrelerinde bulunan 195 farklı mekan kontrol edilip 491 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 3-10 Kasım 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce denetlenen 152 servis aracı ve şoföründen 7'sinin kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde 54 kahvehane, 63 market/tekel, 2 oyun salonu ve 76 park/bahçe olmak üzere 195 farklı mekan kontrol edildi. Ayrıca, okul çevrelerinde bulunan 491 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR