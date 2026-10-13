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Eskişehir'de okul servisi denetiminde 437 araç kontrol edildi, 6'sına işlem yapıldı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin 05-12 Ekim 2026 tarihleri arasındaki denetiminde 437 okul servisi aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 6 servis aracı ve şoförüne işlem uygulandı; okul çevresindeki 274 mekan denetlendi, 992 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 437 okul servisi, okul çevrelerinde bulunan 274 mekan ile 992 şahıs kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce 05-12 Ekim 2026 tarihleri arasında, 437 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 6 servis aracı ve şoförü hakkında gerekli işlemler uygulandı. Okul çevrelerinde 102 kahvehane, 75 market/tekel, 6 oyun salonu ve 91 park/bahçe olmak üzere toplam 274 mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 992 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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