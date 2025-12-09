Polis ve jandarmadan okul çevresinde sıkı denetim
Eskişehir'de okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde 1-8 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerince denetim yapıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde, 190 servis aracı ile şoförü, 106 kahvehane, 58 market, 1 oyun salonu ve 57 park kontrol edildi. Ayrıca denetimlerde okul çevresindeki 187 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa