Polis ve jandarmadan okul çevresinde sıkı denetim

Eskişehir'de okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde 1-8 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerince denetim yapıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde, 190 servis aracı ile şoförü, 106 kahvehane, 58 market, 1 oyun salonu ve 57 park kontrol edildi. Ayrıca denetimlerde okul çevresindeki 187 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR