Eskişehir'de nehre giren iki çocuk kayboldu
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde nehre giren iki çocuk suda kayboldu. 15-16 yaşlarındaki iki erkek çocuk, serinlemek için Sakarya Nehri'ne girdikten bir süre sonra suda kayboldular. Ekipler çocukların bulunması için çalışma başlattı.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren iki çocuk suda kayboldu. Ekipleri iki çocuğun bulunması için çalışma başattı.
Eskişehir'de Sakarya Nehri'nin Sarıcakaya kısmında kalan bölgede edinilen bilgilere göre, serinlemek için bölgede nehre giren ve isimleri henüz öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki erkek çocuğu bir süre sonra suda kayboldu.
İKİ ÇOCUK GÖZDEN KAYBOLDU
Durumu fark eden çevre sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çocukların bulunması için başlattıkları çalışma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa