Caddeye kontrolsüz çıkan araca çarpmaktan kıl payı kurtuldu
Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü, kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Kask kamerasına yansıyan olayda, motosikletli sürücü yaşlı araç sahibine durumu açıklayarak dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'de ara sokaktan caddeye aniden çıkan araca çarpmaktan yaptığı hamle ile kıl payı kurtulan motosiklet sürücünün yaşadıkları kask kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü, araç sürücüsüne, "Yaşına hürmetim var, ama kurtarmasam ne olacaktı biliyorsun değil mi? Sana hiçbir şey olmayacaktı, 2 tane sabinin canını alacaktın" dedi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer Caddesi üzerinde ilerleyen Ali Koç idaresindeki motosikletin önüne, Mutlukan Sokak'tan kontrolsüz şekilde 26 HK 725 plakalı otomobil çıktı. Durumu son anda fark eden motosikletli bir anlık refleks ile araca çarpmaktan kurtuldu. Yaşanan o anlar kask kamerasına anbean yansıdı.

"Sana hiçbir şey olmayacaktı, 2 tane sabinin canını alacaktın"

Daha sonra motosikletli aracın yanına giderek sürücüsüne, "Yaşına hürmetim var, eyvallah ama kurtarmasam ne olacaktı biliyorsun değil mi? Sana hiçbir şey olmayacaktı ama 2 tane sabinin canını alacaktın. Görmediysen daha dikkatli olman gerekiyor. Sen bir anda yola çıktın. Niye durmadın" dedi.

Hatasını kabul eden yaşlı araç sürücüsü ise "Özür dilerim görmedim. Allah razı olsun sen de kendini kurtardın. Yani özür dilerim. Kaza yapacaktık. Görmedim özür dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

