Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Olay, dün akşam saat 20.20 sıralarında Cumhuriye mahallesi Cengiz Topel caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki bir otomobil ve motosiklet, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda, motosiklet sürücüsü erkek şahıs yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşarken, durumu 112 Acil Servis'e bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından hafif şekilde yaralandığı görülen motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR