Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir motosikletin ticari araç ile çarpışması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Eskişehir'de ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Olay, dün akşam saat 20.20 sıralarında Cumhuriye mahallesi Cengiz Topel caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki bir otomobil ve motosiklet, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda, motosiklet sürücüsü erkek şahıs yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşarken, durumu 112 Acil Servis'e bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından hafif şekilde yaralandığı görülen motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Her an açıklanabilir! İşte Ali Koç'un teknik direktör adayları

Aralarında Montella da var! İşte kritik toplantıdan çıkan isimler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi

Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.