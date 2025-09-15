Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Eskişehir'de kamyonetle çarpışmamak için manevra yapan motosiklet devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza Gündoğdu Mahallesi Erciyes Dağı Sokak'tan Eskişehir Çevre Yolu Ankara istikameti çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.C. kontrolündeki 26 AJ 184 plakalı kamyonet, Çevre Yolu'na çıkma amacıyla sinyal vererek sokağın sonuna yaklaştı. Bu esnada ise kamyonetin arkasında olan S.Y. idaresindeki 26 ADE 752 plakalı motosiklet, sürücüsünün kamyonete çarpmama amacıyla dönüş yapmaya çalışmasıyla dengesini kaybederek devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bolcu olarak bulunan yaralandı. Kamyonet sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansta yaralılara ilk müdahale gerçekleştirildi.

Öte yandan ise motosiklet sürücüsü S.Y., ambulanstan çıktıktan sonra düşen motorunu ve malzemelerine kaldırdı. Bu esnada ambulansta gördüğü müdahalelere rağmen S.Y.'nin kafasından kanlar aktığı görüntülendi. Sonrasında olay yerine gelen ikinci ambulans ile S.Y. ve R.Y. sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR