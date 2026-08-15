Eskişehir'de Mezarlıkta Yangın: Çok Sayıda Kabir Zarar Gördü

Eskişehir'de bir mezarlıkta kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında çok sayıda kabir zarar gördü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Dede Mahallesi'nde Eskişehir Odunpazarı Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisindeki kuru otların henüz bilinmeyen sebeple tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevler çevreye yayılırken, dumanı fark eden güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, güvenlik görevlisi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Daha geniş bir alana sirayet etmeden söndürülen yangın sebebiyle çok sayıda kabir zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı