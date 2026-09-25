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Eskişehir'de kumar baskınında 36 kişiye 417 bin 744 TL ceza kesildi

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Eskişehir'de kumar baskınında 36 kişiye 417 bin 744 TL ceza kesildi
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Eskişehir'de bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda kumar oynadığı tespit edilen 36 kişiye toplam 417 bin 744 TL idari para cezası kesildi. Baskında tombala çekiliş kartları, oyun makinesi ve tombala toplarına el konulurken iş yerinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı.

Eskişehir'de bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 36 kişiye toplam 417 bin 744 TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Adrese yapılan baskında kumar oynatılmasında kullanılan çok sayıda tombala çekiliş kartı, oyun makinesi ve tombala oyun toplarına el konuldu. Denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 36 şahsa toplam 417 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynatıldığı belirlenen iş yerinin mühürlenmesi için gerekli yasal işlemlere başlandı.

Öte yandan, işletme sorumlusu H.Ş.K. ile çekilişi gerçekleştirdiği tespit edilen E.E. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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