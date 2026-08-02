Haberler

Eskişehir’de kontrolden çıkan motosiklet tramvay durağına daldı: 1 yaralı

Eskişehir’de kontrolden çıkan motosiklet tramvay durağına daldı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de kontrolden çıkan motosikletin tramvay durağına dalması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Eskişehir'de kontrolden çıkan motosikletin tramvay durağına dalması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Oto Sanayi Tramvay Durağı'na daldı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü H.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı

"Ben böyle bir insan değilim" dedi ama faturası çok ağır oldu
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

Görgüsüzlüğün dozu kaçtı! Görmemişliğin zirvesine böyle çıktılar

Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu

Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme