Eskişehir'de Kız Arkadaş Nedeniyle Kavga: Kurusıkı Tabanca ile Rastgele Ateş Açıldı

Eskişehir Vadişehir Mahallesi'nde, kız arkadaştan kaynaklı bir tartışma sonucu iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir şahıs, kurusıkı tabanca ile rastgele ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları karakola götürdü.

Eskişehir'de, kız arkadaş nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada kurusıkı tabanca ile rastgele ateş eden şahıs ve beraberindekiler polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün gece Vadişehir Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında, kız arkadaştan kaynaklı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede karşılıklı arbedeye dönüştü. Taraflardan olan bir şahıs, yanındaki kurusıkı tabanca ile rasgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Birbirinden şikayetçi olmadığını beyan eden grup işlemeleri için karakola götürüldü. Olay da şans eseri can ve mal kaybı yaşanmazken, çevredeki vatandaşların korktuğu gözlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
