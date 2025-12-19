Türkçe öğretmeni 3 gündür kayıp! Ailesi perişan
AİLESİ GÜZEL HABERİ BEKLİYOR
Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Sami Sipahi Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni 51 yaşındaki Tuncay Arslan, 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisine ulaşılmadı. Yakınlarının durumundan endişelendiği öğretmen için polise kayıp ihbarında bulundu. 3 gündür kayıp olan öretmenden yakınları umut verici bir haber bekliyor.