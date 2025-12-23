Arandığı yerden 2 kilometre ötede bulunan öğretmenin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda arandığı yerden yakalaşık 2 kilometre ötede cansız bedeni bulunan 2 çocuk babası Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın (51) cesedi otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 7 gün önce kaybolan ve günlerdir çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cesedi arandığı Gökmeyden Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre uzağında Gündoğdu Mahallesi Mihalıççık Caddesi yanındaki Porsuk Çayı'nda bulundu. Yakınları Arslan'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından bölgeye koşarken, öğretmenin eşi Fadime Arslan'ın feryat ederek gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi. Ekiplerce halat yardımıyla çıkarılan cenaze Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öğretmenin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - ESKİŞEHİR