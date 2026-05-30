Eskişehir'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir'de kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda Sazova Parkı'nın giriş kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulubatlı Caddesi'ne doğru dönüş yapan M.A. isimli şahsın idaresindeki 34 PAY 087 plakalı otomobil, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu istikametine doğru seyir halinde olan A.K. isimli şahsın idaresindeki 26 ALL 150 plakalı otomobil ile çarpıştı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kaza sonucu, 26 ALL 150 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kadın şahıs yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza sebebiyle trafikte aksama yaşandı. Kullanılamayacak duruma gelen araçlar, çekici ile otoparka götürüldü.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı