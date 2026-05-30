Haberler

Eskişehir'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda Sazova Parkı'nın giriş kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulubatlı Caddesi'ne doğru dönüş yapan M.A. isimli şahsın idaresindeki 34 PAY 087 plakalı otomobil, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu istikametine doğru seyir halinde olan A.K. isimli şahsın idaresindeki 26 ALL 150 plakalı otomobil ile çarpıştı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kaza sonucu, 26 ALL 150 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kadın şahıs yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza sebebiyle trafikte aksama yaşandı. Kullanılamayacak duruma gelen araçlar, çekici ile otoparka götürüldü.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Gözler Ankara'da! CHP'de iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Adıyaman'da talihsiz adam balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Bayram günü acı haber! Balkondan düşerek yaşamını yitirdi
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu

Balya balya paralarla poz verdi: Kazanmıyoruz diyenlere meydan okudu!
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Aykut Kocaman sorusu Aziz Yıldırım'ı kızdırdı! Resti çekti

Aykut Kocaman sorusu Aziz Yıldırım'ı kızdırdı! Resti çekti