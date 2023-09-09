Eskişehir'de kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tepebaşı ilçesi Hacıseyit Mahallesi Doğatepe Sokağı'nda bir evde Irak uyruklu iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Ali Nihat A. tarafından bıçaklandığı iddia edilen Muhammet G. (24) sırtından ağır yaralandı.

Muhammet G. 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı Ali Nihat A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.