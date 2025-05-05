Eskişehir'de Kaçak Otomobil Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de, yurt dışından getirilen otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp piyasaya süren 2 şüpheli yakalanırken, 9 otomobil ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde (KOM), yurt dışından ülkeye turistik kolaylıklar kullanılarak getirilen otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp 'change' tabiriyle değiştirerek piyasaya süren şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında, 9 adet gümrük kaçağı otomobil ele geçirilerek, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz; vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ESKİŞEHİR