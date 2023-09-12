Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camiikebir Mahallesi'nde bulunan metruk bir bina içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Z.B. ve Y.U'yu yakaladı. Gözaltına alınan iki kişinin bulunduğu alanda yapılan aramada kaçak kazıda kullandıkları aletler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.