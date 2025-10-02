Eskişehir'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kök Skunk Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ektiği bilgisi alınan şahsın mısır tarlasında, ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda, 5 kök skunk bitkisi ve 284 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çifteler ilçesinde bir şahsın skunk bitkisi ektiği bilgisi alındı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli şahsa ait mısır tarlasında, ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda, 5 kök skunk bitkisi ve 284 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatılırken, şüpheli şahsa çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulandı. - ESKİŞEHİR