Eskişehir'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kök Skunk Ele Geçirildi
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu, bir şahsın mısır tarlasında ektiği 5 kök skunk bitkisi ve 284 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ektiği bilgisi alınan şahsın mısır tarlasında, ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda, 5 kök skunk bitkisi ve 284 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çifteler ilçesinde bir şahsın skunk bitkisi ektiği bilgisi alındı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli şahsa ait mısır tarlasında, ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda, 5 kök skunk bitkisi ve 284 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatılırken, şüpheli şahsa çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulandı. - ESKİŞEHİR

