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Eskişehir'de Jandarma'dan Sanal Dolandırıcılık ve Güvenli İnternet Eğitimi

Eskişehir'de Jandarma'dan Sanal Dolandırıcılık ve Güvenli İnternet Eğitimi
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Eskişehir'in Günyüzü İlçesi'nde jandarma ekipleri, vatandaşlara sanal dolandırıcılık, güvenli sosyal medya kullanımı ve diğer konularda bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, dolandırıcılık olaylarındaki artışa dikkat çekti.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, Günyüzü İlçesi'ndeki vatandaşlara sanal dolandırıcılık ve güvenli sosyal medya kullanımı gibi çeşitli konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede; mahallelerde ve kahvehanelerde vatandaşlara sanal dolandırıcılık, güvenli sosyal medya kullanımı, 6284 sayılı kanun, hırsızlık ve düğünlerde havaya ateş etmeme ile ilgili ekiplerce bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Önleyici Kolluk Hizmetleri ekibi, dolandırıcılık olaylarının son zamanlarda arttığına dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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