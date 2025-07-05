Eskişehir'de Jandarma Çalışanlara Kadına Şiddet ve Güvenlik Semineri Düzenledi

Eskişehir'de Jandarma Çalışanlara Kadına Şiddet ve Güvenlik Semineri Düzenledi
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, sanayi işletmesindeki çalışanlara kadına şiddet, güvenli internet ve çeşitli sosyal konularda bilgilendirme semineri düzenledi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, bir sanayi işletmesindeki firma çalışanlarına başta kadına şiddet olmak üzere çeşitli konularla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Odunpazarı İlçesi'nde bir sanayi işletmesindeki firma çalışanlarına yönelik seminer faaliyeti düzenlendi. Seminerde; kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES, erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele, güvenli internet ve dolandırıcılık, trafik kuralları, bağımlılıkla mücadele, orman yangınlarıyla mücadele ile kene mücadelesi ve korunma yolları konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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