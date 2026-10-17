Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Eskişehir'de işyerlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de işyerlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de farklı işyerlerinden yaşanan hırsızlık olayı, vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı çalışmasıyla incelendi. Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli operasyonla yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar neticesinde, işyerlerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de farklı işyerlerinden hırsızlık olayında vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kameraları titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Operasyonla yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun

Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti

Türkiye güzelinin en acı günü! Eşinin ardından kızını da kaybetti
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?

Günün bombası! Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı
Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Görüntüde servet yatıyor! Bir tanesi bakın kaça satıldı
Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek

Pazartesi trafiğe açılıyor! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber