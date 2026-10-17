Eskişehir'de işyerlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı

Eskişehir'de işyerlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis operasyonuyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de farklı işyerlerinden yaşanan hırsızlık olayı, vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı çalışmasıyla incelendi. Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli operasyonla yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar neticesinde, işyerlerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Eskişehir'de farklı işyerlerinden hırsızlık olayında vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kameraları titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Operasyonla yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı