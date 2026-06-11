Haberler

Eskişehir'de gıda denetimlerinde 1 haftada 475 bin TL ceza yazıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de 4-10 Haziran tarihleri arasında yapılan gıda ve yem denetimlerinde 495 işletme kontrol edildi, 475 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 475 bin 485 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 495 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 25 numune alımı, 106 ithalat ile 188 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 5 idari yaptırım uygulanırken, 475 bin 485 TL ceza yazıldığı, 2 imha ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bill Gates, Epstein dosyası kapsamında ifade verdi: Adasına gitmedim, kimseyi mağdur etmedim

Sapık milyarderin dosyasından çıkan olay isim sessizliğini bozdu
Kardeşini, dükkan kirasını eşit paylaştırmadığı için öldürmüş

Adana'da kardeşini öldüren adamın cinayet gerekçesi pes dedirtti
İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
Bebeğinin yanında hunharca darbedilen kadın dehşeti anlattı

Bebeğinin yanında hunharca darbedilen kadın dehşeti anlattı
Kütahya'da mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı

Mezuniyet balosunda kan aktı: 2 liseli bıçaklandı
İran'dan ABD ve İsrail'e sert mesaj: Her tehdide acı verici karşılık vereceğiz

İsrail saldırıları sonrası İran'dan sert uyarı
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Göçmen öfkesi ülkeyi küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç