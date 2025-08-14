Eskişehir'de Geri Dönüşüm Deposunda Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Eskişehir'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın yanında bulunan 3 geri dönüşüm deposuna sıçradı. Yangına 32 itfaiye eri 12 araçla müdahale ederken, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve hava kuvvetlerine ait 2 yangın söndürme aracı alevlere müdahale etti.

Eskişehir Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerdeki yanıcı maddelerin etkisiyle büyüyen yangın yandaki geri dönüşüm depolarına sıçradı. Yangına çeşitli bölgelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Toplam 32 personel ve 16 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Fakat gittikçe büyüyen ve kontrolden çıkan alevlere takviye ekip istendi. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir helikopter, toplam 2 buçuk ton suyu yangının olduğu depoya attı. Daha sonra Türk hava Kuvvetleri'ne ait 2 yangın söndürme aracı alevlere müdahale etmek amacıyla bölgeye geldi.

Alevler büyük ölçüde kontrol altında

Kuvvetli su püskürtme özelliğine sahip 2 araç müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin canla başla uğraşların sonucunda alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın anı ve alevlere müdahale havadan dron ile görüntülendi. Jandarmanın geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı alanda çalışmalar devam ederken, yangının çıkış nedeniyle alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR