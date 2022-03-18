Eskişehir'de fuhuş operasyonu - Haberler

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Eskişehir'de fuhuş operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de fuhuş operasyonu

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş operasyonu kapsamında kent merkezinde belirlenen birçok adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarını işledikleri öne sürülen iddia edilen 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de fuhuş operasyonu

Eskişehir'de fuhuş operasyonu

Eskişehir'de fuhuş operasyonu

Eskişehir'de fuhuş operasyonu

Eskişehir'de fuhuş operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, fuhuş operasyonu, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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