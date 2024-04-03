Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de polis ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması çerçevesinde, 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR