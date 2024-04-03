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Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması çerçevesinde, 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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