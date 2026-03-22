Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'de bir evde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 3 kişi tedbiren hastaneye sevk edildi.

Olay, saat 14.10 sıralarında Şirintepe Mahallesi Çavuşzade Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İkamet içerisindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen M.A., M.A. ve R.A. isimli şahıslar tedbiren Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Büyük çapta hasar gören ikametin içerisinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
