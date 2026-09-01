Haberler

Eskişehir'de Dilencilere ve Sokakta Çalıştırılan Çocuklara Müdahale

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de son 1 ay içerisinde sokakta çalıştırıldığı ve dilendirildiği belirlenen 8 çocuk ile 39 yetişkin dilenciye müdahale edildi.

Eskişehir'de son 1 ay içerisinde sokakta çalıştırıldığı ve dilendirildiği belirlenen 8 çocuk ile 39 yetişkin dilenciye müdahale edildi.

Eskişehir Valiliği'nin sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ağustos ayı içerisinde tespit edilen 8 çocuğa müdahale edildi. Sağlık ve aşı taramasına yönlendirilen çocukların zorunlu eğitim çağında oldukları belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda çocukların eğitime kazandırıldıkları öğrenildi.

Öte yandan, 39 yetişkin vatandaşın dilencilik yaptığı tespit edildi. Bu dilenciler arasındaki 17 kişinin farklı illerden geldiği belirlendi. Dilencilikten elde edilen 16 bin 924 TL ise kamuya aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
Eski eşinin tutuklanmasının ardından işinden olmuştu! Pınar Erbaş'ın yeni adresi belli oldu

Eski eşinin yüzünden işinden olmuştu! İşte Pınar Erbaş'ın yeni adresi
İstanbul'da 17 yaşında sırra kadem basmıştı! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

Sırra kadem basmıştı! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı
Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı

Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı
Karadağ'da Rus saldırgan 3 kişiyi öldürdü, sonra intihar etti

3 kişiyi öldürüp kaçtı! Polis kuşatınca intihar etti
Emine Erdoğan Bişkek'te lider eşleriyle buluştu

Emine Erdoğan lider eşleriyle Bişkek'te bir araya geldi
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı

Eczacıya bak sen! Yaptığı iğrenç hareketi eşi kameradan yakaladı