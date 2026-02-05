Haberler

Çamaşır makinasındaki kaçak elektrik genç kadını çarptı

Eskişehir'de çamaşır makinasındaki kaçak elektrikten çarpılan 22 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, Odunpazarı ilçesindeki bir evde meydana geldi. İlk müdahaleden sonra hastaneye sevk edilen kadın tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi Işın Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bahse konu ikamette yaşayan yabancı uyruklu 22 yaşındaki Zahra A.M. isimli kadını, ev işlerini yaptığı sırada çamaşır makinalıdaki kaçak elektrik çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadın ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi adrese sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadın tedavisinin ardından taburcu oldu. - ESKİŞEHİR

