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Eskişehir'de Boğazı Kesilmiş Kadının Eşi Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de park halindeki otomobilin arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulunan Tuğba Koç'un eşi A.K.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Eskişehir'de yaşayan ve park halindeki otomobilin arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulunan Tuğba Koç'un eşi A.K.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Vadişehir Mahallesi 5628 Sokak'ta park halinde bulunan 26 AIC 139 plakalı otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kadının olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bagaj camı kırık olan aracın arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde yatan Tuğba Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cesedinin üzerinde ise ekmek bıçağı bulundu.

Geçtiğimiz yıl 3 Eylül'de dünya evine giren ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Tuğba Koç'un, evlilik yıl dönümünde ölü bulunması üzerine olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun aydınlatılması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde Tuğba Koç'un eşi A.K.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Polisiye Cinayet 3-sayfa Güncel Hukuk Olay

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