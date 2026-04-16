Eskişehir'de asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti

Eskişehir'de asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti
Güncelleme:
Eskişehir'de inşaatta çalışan 48 yaşındaki sıva ustası Mahmut Bozan, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Eskişehir'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti.

Olay, 71 Evler Ahmet Haşim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 6 katlı binanın inşaatında çalışan sıva ustası Mahmut Bozan (48), henüz bilinmeyen sebeple asansör boşluğundan aşağıya düştü. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
