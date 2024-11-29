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Eskişehir'de Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
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Eskişehir'de bir arkadaşının bıçaklayarak ölümüne neden olan Enes T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada gerçekleşti.

Eskişehir'de küfürleşme yüzünden tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gece saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, araç içinde içki içen Enes T. ile arkadaşı Erol Can Kılıç arasında küfürleşme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Enes T., Erol Can Kılıç'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak ağır yaralanan Erol Can Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 25 yaşındaki Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçan ve olay yerinin 100 metre uzağında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkan Enes T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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