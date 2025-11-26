Eskişehir'de Ara Sokakta Park Eden Sürücü Trafik Sıkışıklığına Neden Oldu
Eskişehir İstiklal mahallesinde bir sürücünün otomobilini ara sokağın ortasına bırakarak kargo işlerini halletmesi, sokakta araç kuyruğuna yol açtı.
Eskişehir'de bir ara sokağın ortasına otomobilini bırakıp işlerini halletmeye giden sürücünün rahatlığı şaşırtırken, bahse konu yolda araç kuyruğu oluştu.
Olay, İstiklal mahallesi Esenler Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerine dörtlü ikaz lambalarını yakan bir sürücü otomobilini yol ortasında bıraktı. Aracını bırakıp kargo şirketine giden sürücünün rahatlığı şaşırtırken, sokakta araç kuyruğu oluştu. Bir süre sonra işlerini halledip gelen sürücü otomobiline binerek sokaktan ayrıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa