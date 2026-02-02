Haberler

Kalbi durduktan sonra hayata geri döndürülen adam hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Eskişehir'de, Porsuk Çayı kenarında fenalaşan A.A. isimli alkollü şahsın kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hayata döndürülen A.A., hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de kalbi duran ve sağlık ekiplerince hayata geri döndürülen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Porsuk Çayı kenarında fenalaşarak yere düşen alkollü A.A. (50) isimli vatandaşı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın kalbinin durduğunu belirledi. Yapılan müdahale ile hayata döndürülen ve durumu ağır olan A.A., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
