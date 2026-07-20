Haberler

Eskişehir'de 3 alkollü sürücüye 116 bin TL ceza

Eskişehir'de 3 alkollü sürücüye 116 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de trafik denetiminde biri motosikletli 3 alkollü sürücüye toplam 116 bin 25 TL idari para cezası kesildi, ehliyetlerine el konuldu.

Eskişehir'de biri motosikletli alkollü 3 sürücüye toplam 116 bin 25 idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Bulvarı üzerinde dün gece yapılan denetimlerde 26 RU 529 plakalı otomobil sürücüsü Ç.E.'nin 1.15, 26 FJ 551 plakalı SUV aracın sürücüsü Ö.U.'nun ise 0.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücülerin ehliyetine el konulurken 25'er bin TL idari para cezası kesildi. Öte yandan çevirmede şüphe üzerine durdurulan 26 EM 477 plakalı motosikletin sürücüsü B.S.'nin kontrollerinde 0.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bir süre önce yine alkollü şekilde yakalanan sürücünün ehliyetine 2'nci kez el konulurken 66 bin 25 bin TL idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

yanlış uygulama.! alkollü araç kullanana hapis verilmelidir.! yoksa bu alkoliklerin önüne geçmek mümkün değil.! zaten kesilen para cezası çep harçlığı gibi bir şey.!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş
Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi

Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi
Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı: Türkiye'den 3 isim

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı
Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı

Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı
Haliç'teki gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Kaptan adliyeye sevk edildi

Haliç'teki ölümlü gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok

Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü