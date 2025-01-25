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Eskişehir'de Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Dükkan Kurşunlandı

Eskişehir'de Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Dükkan Kurşunlandı
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Eskişehir'de bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden bir dükkanı kurşunladı. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de alacak verecek meselesi dolayısıyla bir şahıs, dükkan kurşunladı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi sebebiyle bir şahıs sokak üzerindeki dükkana ateş etti. Öte yandan, amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde, bahse konu şahsın arbedeye karıştığı da görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokakta inceleme yaptı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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