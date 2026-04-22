Eskişehir'deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde üç çocuk, yaşıtları olan bir çocuğu aralarına alıp darbetti. O anları bir de paylaşan çocuklardan biri gözaltına alındı. 14 yaşındaki çocuk ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ÜÇÜ BİRDEN DARBETTİ
Olay, Odunpazarı ilçesi Göztepe Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda meydana geldi. Üç çocuk, daha önceden sorun yaşadıkları bir çocuğu aralarına alarak darbetti, olay sırasında çektikleri görüntüyü ise sosyal medyada paylaştı.
SERBEST BIRAKILDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu, 14 yaşındaki A.E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi'ne sevk edilen çocuğun savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer 2 çocuğun yakalanması için çalışmalar sürüyor.