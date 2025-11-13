Eskişehir'de Adliyeden Kaçan Cezaevi Firarisi Aranıyor
Eskişehir Adalet Sarayı'ndan firar eden E.T. isimli tutuklu için polis ekipleri geniş çaplı yakalama çalışması başlattı.
Eskişehir'de adliyeden kaçan cezaevi firarisi şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olay, saat 09.30'da Eskişehir Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cezaevinde tutuklu bulunan E.T. (27) isimli şahıs, getirildiği adliye binasından firar etti. Kaçan hükümlü şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa