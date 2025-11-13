Eskişehir'de Adliyeden Kaçan Cezaevi Firarisi Aranıyor

Eskişehir'de adliyeden kaçan cezaevi firarisi şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 09.30'da Eskişehir Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cezaevinde tutuklu bulunan E.T. (27) isimli şahıs, getirildiği adliye binasından firar etti. Kaçan hükümlü şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR