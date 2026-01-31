Haberler

Eskişehir'de 7 araç camını kırıp hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi'nde, farklı tarihlerde 7 aracın camını kırarak hırsızlık yapan bir çocuk yakalanıp tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen ortak çalışma sonrası, yaşı küçük şahıs cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de 7 aracın camının kırıp bazılarından hırsızlık yapan yaşı küçük şahıs tutuklandı.

Şirintepe Mahallesinde farklı tarihlerde yaşanan toplam 7 olayda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma yürüttü. Ekiplerin yaptığı ortak çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yaşı küçük bir şahıs yakalandı.Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

