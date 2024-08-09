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Eskişehir'de 4 Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi

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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile yapılan müşterek çalışmada, çalıntı motosikletler üzerine uygulama yapıldı. Uygulama sonucunda 4 motosiklet ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile müşterek çalışması ile çalıntı motosikletler üzerine uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen 37 motosiklet sorgulandı. Çalıntı 3 motosiklet ve çalıntı olduğu değerlendirilen 1 motosiklet olmak üzere, toplam 4 motosiklet ele geçirildi. Yakalanan M.D., S.K., İ.G. ve N.K. isimli şüpheliler ve motosikletler ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Motosiklet Günyüzü Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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