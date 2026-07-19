Camdan düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Eskişehir'de 3. kattaki evin camından aşağı düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Erkara Sokak'ta bir binanın 3. katında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki Zeynep Elisa Doğan, yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı düşmüştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etmişti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük kız, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Minik Zeynep Elisa için acı haber olaydan saatler sonra geldi. Küçük kızın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı