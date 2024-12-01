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Eskişehir'de 18 Yaşındaki Sürücü Feci Kazada Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'de, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan 18 yaşındaki Mert Top, otomobili ile beton elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Olayda, sürücünün bulunduğu şoför kabini sıkıştı.

Eskişehir'de feci kaza: Tofaş hurdaya döndü,18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Önüne çıkan araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ara sokaktan önüne çıkan araca çarpmamak için yaptığı ani manevra sonucu kontrolünü kaybettiği otomobili ile beton elektrik direğine ve duvara çarpan 18 yaşındaki Mert Top, hayatını kaybetti.

Kaza, Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AHA 283 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 18 yaşındaki Mert Top, ara sokaktan caddeye çıkan araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil, savrularak yol kenarında bulunan beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoför kabininde sıkışan Mert Top, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki Mert Top, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, ara sokaktan çıkarak kazaya neden olan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir'de 18 Yaşındaki Sürücü Feci Kazada Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - 3.Sayfa
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