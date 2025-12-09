Eskişehir'de aranan 161 şahıs yakalandı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin 1-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda, toplamda 161 aranan şahıs yakalandı. 161 uygulama noktasında bin 609 görevli personel ile yapılan operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan birçok kişi ele geçirildi.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-8 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslarla yönelik il genelinde çalışma yapıldı. 161 uygulama noktasında bin 609 görevli personelle yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranan 115, 5 yıla kadar aranan 40, 5-10 yıla kadara aranan 5, 10 yıl ve üzeri 1 olmak üzere, toplam 161 arana şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa