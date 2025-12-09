Eskişehir'de aranan 161 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarmanın bin 609 görevli personelle yaptığı çalışmalarda toplamda 161 aranan şahıs yakalandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-8 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslarla yönelik il genelinde çalışma yapıldı. 161 uygulama noktasında bin 609 görevli personelle yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranan 115, 5 yıla kadar aranan 40, 5-10 yıla kadara aranan 5, 10 yıl ve üzeri 1 olmak üzere, toplam 161 arana şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR