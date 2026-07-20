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Son 1 hafta içerisinde 33 bin 450 araç ve sürücü denetlendi

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Polis ve jandarma ekipleri 33 bin 450 aracı denetledi, 10 bin 163 ceza kesti, 418 araç trafikten men edildi, 104 ehliyete el konuldu.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 33 bin 450 araç ve sürücü denetlenirken, 10 bin 163 trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 4 bin 587 yük taşımacılığı, bin 63 yolcu taşımacılığı, 3 bin 666 alkol denetimi, 972 adet motosiklet ve 8 bin 924 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 33 bin 450 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 10 bin 163 adet trafik cezası yazılırken, 418 araç trafikten men edildi ve 104 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 73 yaralanmalı ve 78 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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