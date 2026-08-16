Haberler

Eskişehir'de 1.51 Promil Alkollü Sürücüye İşlem

Eskişehir'de 1.51 Promil Alkollü Sürücüye İşlem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’deki trafik denetiminde 1.51 promil alkollü çıkan otomobilin sürücüsü sürücüye işlem yapıldı.

Eskişehir'deki trafik denetiminde 1.51 promil alkollü çıkan otomobilin sürücüsü sürücüye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi İşbulma Sokak'ta meydana geldi. Bölgede denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 26 ADT 492 plakalı otomobili durdurarak sürücü H.Ç.'yi kontrollerde bulundu. Yapılan alkol testinde sürücünün 1.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek

Altında yeni dönem başladı! Artık bu şekilde satılacak
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

Türkiye petrol için gün sayıyordu! Ülke karanlığa gömüldü
Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu

Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu
Çatalca'da dehşet saatleri bitti! Jandarmaya ateş açan saldırgan 4. günde pes etti

Mahalleliye kabusu yaşattı! 4 günlük inadın ardından pes etti